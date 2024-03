Martin Selmayr könnte neuer EU-Botschafter beim Vatikan werden

Der ehemalige Botschafter der Europäischen Kommission in Österreich Martin Selmayr könnte neuer EU-Botschafter im Vatikan werden, wie das Nachrichtenportal Politico am Mittwoch berichtete. Auf Anfrage der APA wollte der zuständige Sprecher der Kommission das "Gerücht nicht bestätigen". Solange der Auswahlprozess nicht abgeschlossen sei, würden Nominierungen oder Entsendungen nicht angekündigt oder bestätigt. Laut Politico steht Selmayr in der engeren Auswahl.