Die Krisen-Kanzlerin am Limit

Merkels wichtigstes Konditions-Geheimnis scheint erholsamer Schlaf zu sein. In einem Interview verriet sie, dass sie "einfach gut abschalten" könne, und das am besten im eigenen Bett zu Hause. Wohl auch deshalb kehrt sie auf Dienstreisen wenn irgendmöglich lieber sehr spät nach Berlin zurück, als eine Nacht auswärts zu schlafen.

Was ihr fehle, nicht nur in langen Stress-Situationen, erzählte Merkel einmal, sei frische Luft und Bewegung. Die holt sie sich manchmal im Wochenendhaus in Brandenburg. Die letzten Monate gaben ihr aber kaum Gelegenheit dazu, die Krisen verkürzten sogar ihren Weihnachtsurlaub in der Schweiz.

Aus der Nähe sieht man das der Kanzlerin auch immer öfter an. Aber wie fast alle Spitzenpolitiker verfügt Merkel über eine eiserne Gesundheit – und Disziplin. Das gilt auch für ihre Konzentration, die derzeit 18 Stunden täglich voll gefordert ist.

Dass der Gesprächs- und Reise-Marathon dieser Tage sich trotzdem nachteilig auswirkt, macht aber in Berlin doch einige Sorgen: Auch beim vorläufigen Schlusspunkt, dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag, geht es um vitale deutsche Interessen. Und der sicherlich müderen Merkel als sonst droht da wachsender Widerstand gegen ihren Spar- und Reformwillen, ihrer Bedingung für viele deutsche Krisen-Hilfen.