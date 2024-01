50 Jahre Haft wegen Majestätsbeleidigung

Der umstrittene Artikel 112

In Thailand wird Majestätsbeleidigung so hart wie kaum in einem anderen Land verfolgt und bestraft. Der drakonische Artikel 112 galt lange als unantastbar. Über die letzten Jahre wurde mit Besorgnis beobachtet, dass in Thailand zunehmend Menschenrechts-Aktivisten, Arbeitsrechtler und Journalisten wegen angeblicher Majestätsbeleidigung bedroht oder verklagt werden.

Laut Ex-Chefin der Schweizer Organisation "Reporter ohne Grenzen", Thérèse Obrecht Hodler, unterwandere „der Missbrauch des Lèse-Majesté-Gesetzes, um kritische Medien oder Blogger vor Gericht zu bringen, die Meinungs- und Pressefreiheit massiv. Diese Praxis bedroht potentiell alle Bürgerinnen Thailands, speziell aber Aktivisten im Internet, die drakonisch bestraft werden können“.

2020 kam es in Thailand zu massiven Protesten der Demokratiebewegung, bei denen Hunderttausende öffentlich eine Verfassungsreform forderten. Seitdem wurde die Strafverfolgung noch verstärkt.