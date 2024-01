Flugzeugabsturz in Thailand: Österreichischer Pilot tot

Der Absturz ereignete sich am Samstag in einem Feld in der Nähe des Urlaubsortes Pattaya. Ein 64-jähriger Viehhirt sei zu dem Wrack geeilt und habe den Deutschen aus den brennenden Trümmern gezogen, hieß es. Auch andere Anrainer halfen demnach bei der Rettung. Herbeigerufene Notärzte leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.

