Mächtigster Job in der EU: Gesucht wird ein neuer Präsident der Kommission

Frans Timmermans? – Den meisten Österreichern ist der umtriebige EU-Vize-Kommissionschef so gut wie unbekannt. Der sieben-sprachige Niederländer geht als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten in die EU-Wahl. Da steht es um den Bekanntheitsgrad Manfred Webers schon ein wenig besser. Den Bayern, der Präsident der nächsten EU-Kommission werden will, hat man schon des Öfteren an der Seite von Kanzler Sebastian Kurz gesehen. Aber dass Weber als Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei (EVP) durch die Lande zieht, das weiß auch nur ein Teil der heimischen Wähler.

„Nur eine sehr kleine Minderheit in Österreich hat je von den europäischen Spitzenkandidaten gehört“, schildert Stefan Lehne. Einen Grund dafür sieht der Europaexperte ( Carnegie Europe) und frühere Spitzendiplomat auch bei den heimischen Parteien. „Der Wahlprozess selbst bleibt in der Hand der nationalen Parteien. Sie sehen die EU-Wahl als innenpolitisches Kräftemessen und haben wenig Neigung, den Spitzenkandidaten allzu sehr ins Spiel zu bringen.“