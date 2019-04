Macrons Zugeständnisse an Gelbwesten vorzeitig gelüftet

Deshalb ergriff er am Montag im TV nur kurz das Wort. Dabei stellte er den Wiederaufbau von Notre Dame innerhalb von fünf Jahren in Aussicht, und hielt, in verschlüsselter Form, den Gelbwesten eine Standpauke. Alles nach dem Motto: die Nation müsse "wieder zusammenfinden“, jeder habe seine Aufgabe zu erfüllen, da wo er sich gerade befinde, ob "reich oder weniger reich".

Ausstrahlung kommende Woche

Macrons große Ansprache soll erst kommende Woche ausgestrahlt werden. Sie wurde aber im Voraus aufgenommen, wobei Kernaussagen, trotz strengster Geheimhaltungsgebote, an die Öffentlichkeit gelangten.

Im Einzelnen will Macron die Einkommenssteuer für niedrigere Erwerbsschichten senken und die Rentenerhöhungen wieder der Inflation anpassen, wie das unter seinen Vorgängern üblich war. Sogar die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist nicht mehr tabu. Die Vermögenssteuer, die ursprünglich ab einem Besitz von 1,3 Millionen Euro anfiel, ließ Macron zu Amtsbeginn abschaffen. Jetzt gilt nur mehr eine Steuer auf Immobilien-Besitz.