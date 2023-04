Macrons außenpolitische Patzer

Aus Paris Simone Weiler

Ausgerechnet Europa und die europäische Souveränität war das Thema einer Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am gestrigen Dienstag in Den Haag. Eigentlich handelt es sich um eines seiner Lieblingsthemen. Doch es erhielt eine unerwartete Brisanz, seit er sich auch am Samstag beim Rückflug von einem Staatsbesuch in China in einem Interview mit der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos ebenfalls zur Rolle Europas in internationalen Konflikten äußerte. Einige seiner dort getroffenen Aussagen schlagen seither hohe Wellen.