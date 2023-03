Macron will Pensionsreform offenbar ohne Abstimmung verabschieden

Wieder Gro├čproteste

Am Mittwoch waren erneut zahlreiche Franzosen aus Protest gegen die Pensionspl├Ąne auf die Stra├če gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen landesweit 480.000 Menschen an den Demonstrationen teil. Die Streiks bei der Bahn, in den ├ľlraffinerien und bei der M├╝llabfuhr setzten sich am Donnerstag fort. In Paris st├Âhnen Einwohner und Besucher seit Tagen ├╝ber M├╝llberge und ├╝blen Gestank.

Derzeit liegt das Pensionsantrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tats├Ąchlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber sp├Ąter: Wer f├╝r eine volle Pension nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet l├Ąnger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabh├Ąngig von der Einzahldauer Pension ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der n├Âtigen Einzahljahre f├╝r eine volle Pension schneller steigen soll als bisher vorgesehen. Die monatliche Mindestpension will sie auf etwa 1.200 Euro erh├Âhen. Mit der Reform will die Regierung die drohende L├╝cke in der Pensionskasse schlie├čen.

Polizeipr├Ąfekt Laurent Nunez gab indes bekannt, die Besch├Ąftigten per beh├Ârdlicher Anordnung zur Abholung des Abfalls verpflichten zu wollen. Wie die Zeitung "Le Parisien" am Donnerstag berichtete, forderte Nunez B├╝rgermeisterin Anne Hidalgo zur unverz├╝glichen ├ťbermittlung einer Liste der Besch├Ąftigten der st├Ądtischen M├╝llabfuhr auf. Einem Aufruf von Innenminister Gerald Darmanin, das Personal entsprechend zu verpflichten, hatte die sozialistische Politikerin abgelehnt.