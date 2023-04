Pensionsreform in Frankreich: Keine Aussicht auf Ende der Proteste

Wochenlang protestierten Hunderttausende Franzosen gegen das neue französische Pensionsgesetz – am Freitagabend wollte der Verfassungsrat über die Zukunft eines der wichtigsten Projekte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron entscheiden. Die Wut der Menschen aber stoppt das nicht. In Paris setzte sich am Mittag ein Demonstrationszug in Bewegung. In etlichen anderen Städten waren ebenfalls Proteste geplant. Landesweit wurden außerdem Straßen blockiert, etwa ins benachbarte Belgien. Reifen wurden aufgestapelt und angezündet.