Maastrichter Vertrag als Riesensatz zur Europäischen Union

Das skeptische Großbritannien allerdings bremste, wo es nur ging: Das britische Pfund aufgeben für eine gemeinsame Währung? „Never“ – protestierte der konservative Premier Major und erstritt Ausstiegsklauseln. Aber auch in anderen Staaten hielt sich die Begeisterung für die „immer engere Union der Völker Europas“ – wie es in Artikel 1 des Vertrages heißt – vorerst in Grenzen: Die Franzosen nahmen den Vertrag bei einer Volksabstimmung nur mit hauchdünner Mehrheit hin. Bei den Dänen fiel er gleich ganz durch. Fazit: Auch Dänemark macht weder bei der gemeinsamen Währung noch bei der Verteidigungspolitik und der Unionsbürgerschaft mit. Erst dann sagte die dänische Bevölkerung bei einer zweiten Abstimmung ja.