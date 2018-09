Maaßen – ein Debakel für alle Beteiligten

Es sind keine zwei Monate seit der letzten Krise vergangen, da tagten die Koalitionäre am Dienstag erneut im Kanzleramt: Es ging um die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Aber auch um die Zukunft dieser Regierung.

Die SPD fordert seit Tagen die Entlassung von Maaßen. Er habe die Vorfälle in Chemnitz verharmlost, Vertrauen verspielt. Der 55-Jährige hatte in der Bild die Authentizität eines Videos von Übergriffen auf Migranten angezweifelt, und angedeutet, es solle vom „Mord“ an einem Deutschen ablenken. Beweise blieb er schuldig. Maaßen erklärte später, er wollte darauf hinweisen, dass ein Video keine „Hetzjagd“ belegen kann. Er hoffte, Sachsens Landeschef zu unterstützen, der dies auch anzweifelt. Da Maaßen in seiner wichtigen Stellung mehr mutmaßte, als aufklärte und politisch Stellung bezog, kam die Kanzlerin unter Zugzwang.

(Die Entscheidung stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe aus, Anm.) Sollte sie nun ernst machen und ihren Daumen senken, wie die Zeitung Welt aus Koalitionskreisen erfahren haben will, könnte auch das in den eigenen Reihen für Unmut sorgen. Unter Merkels Gegnern gibt es viel Sympathie für Maaßen, der kein Geheimnis aus seiner Abneigung zu ihrer Flüchtlingspolitik macht. Und egal, ob er jetzt gehen muss oder freiwillig abtritt, aus ihrer Sicht wird ein Gleichgesinnter abgestraft. Dieses Opfer-Narrativ spielt auch die AfD in ihren Kanälen rauf- und runter.

Für Innenminister Horst Seehofer könnte die Causa zum Gesichtsverlust führen, und ihn kurz vor der Bayern-Wahl massiv schwächen: Als Dienstherr müsste er Maaßen entlassen, bisher hat er sich immer hinter ihn gestellt. Ändert er seine Position, liefert er wieder ein Beispiel für seinen Zickzackkurs mit Merkel: zuerst poltern, dann doch klein beigeben. Im politischen Berlin ist Seehofer angezählt, mit der Bayern-Wahl sehen viele sein politisches Ende nahen. Bis dahin wird er keine Gelegenheit auslassen, gegen die Entscheidung zu sticheln.

In der SPD würde man Maaßens Abgang als Erfolg verkaufen, nach dem Motto: Wir lassen uns nicht unterbuttern. Die Zusammenarbeit mit der Union könnte aber leiden. Dort ist man über das Vorpreschen der SPD verärgert. Am Wochenende versicherte Parteichefin Nahles: Maaßen „wird gehen“.

Wer ebenfalls Schaden genommen hat: die Verfassungsschutzbehörde (BfV), die seit Jahren in der Kritik steht. Hans-Georg Maaßen sollte sie mit Amtsantritt 2012 aus dem Sumpf ziehen, nachdem bekannt wurde, dass Akten aus dem Umfeld der NSU-Mörder vernichtet wurden. Das gelang ihm nur bedingt: Die Daten eines V-Mannes, der das Trio bespitzelte, wurden zu spät ausgewertet; dazu kamen Vorwürfe, seine Behörde habe nach dem Terroranschlag in Berlin 2016 Fehler vertuscht.

Immerhin steht dem BfV angeblich ein Neuanfang bevor. Laut Berliner Morgenpost steht Maaßens Nachfolger bereits fest.