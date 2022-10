Lyman, Ukraine: Die ersten 20 Leichen aus Massengrab sind exhumiert

In der Region Donezk (Lyman) sind die ersten 20 Leichen aus einem Massengrab exhumiert worden. Dies erklärte der Leiter der ukrainischen Nationalpolizei, Ihor Klymenko, bei der Inspektion der Ermittlungsaktivitäten in den befreiten Gebieten der Region Donezk, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf die ukrainische Nationalpolizei am Sonntag berichtete. Eine unabhängige Bestätigung der ukrainischen Angaben gibt es bisher nicht.

Kinder unter den toten Zivilisten

An zwei Orten seien demnach derzeit Exhumierungen im Gange. An einem dieser Orte wurden etwa 200 Zivilistinnen und Zivilisten begraben. Bei dem anderen handle es sich um ein Massengrab ukrainischer Militärangehöriger. Unter den Opfern seien auch Kinderleichen gefunden worden. „Die Zivilisten wurden in Einzelgräbern begraben, die Soldaten in einem 40 Meter langen Graben“, hieß es in der Ukrinform-Meldung.

Viele namenlos begraben

An einigen Gräbern seien Tafeln mit Informationen über die Verstorbenen angebracht, während andere namenlos seien. In jedem Fall entnehme die Polizei Proben, um die Verstorbenen zu identifizieren und die Todesursache zu ermitteln. In den ersten Tagen habe man insgesamt 20 Leichen von Zivilisten und ukrainischen Militärangehörigen geborgen. Insgesamt seien seit dem 29. September 2022 in den befreiten Gebieten der Region Donezk 87 Leichen gefunden worden, von denen man bereits 38 identifiziert habe.