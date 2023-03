Lust und Paranoia: Was Stalin zum Massenmörder machte

Die vermeintlichen Köpfe dieser Konterrevolution wurden in öffentlichen Schauprozessen zum Tode verurteilt. Die massenhafte Ermordung einfacher Sowjetbürger überließ Stalin dumpfen Gewaltmenschen wie Lawrenti Berija, die ihm willenlos ergeben waren.

Die Kontrolle über all seine Verbrechen, die nach Schätzungen bis zu 60 Millionen Menschen das Leben kosteten, gab Stalin nie aus der Hand. Handschriftlich fügte er auf seinen Todeslisten noch dazu, wer besonders qualvoll umkommen sollte. All das ist in den russischen Archiven bis ins Detail dokumentiert. Denn schlechtes Gewissen hatte Stalin bis zu seinem Tod nicht.