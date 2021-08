Lukaschenko erzählt seine Version: Uninteressante Oppositionelle, manipulierte Sportlerin

Und was wäre eine Pressekonferenz des oft „letzter Diktators Europas“ Genannten ohne Kritik an der Europäischen Union? Seit der letzten Wahl erkennt sie ihn nämlich nicht mehr als Präsidenten an und verhängte zusammen mit den USA Sanktionen, um faire und freie Neuwahlen zu erreichen.

Am Montag drohte man mit weiteren. Die EU wirft Belarus vor, gezielt Migrantinnen und Migranten über die EU-Grenze nach Litauen passieren zu lassen. „Sie sollten einfach mal nachdenken, bevor sie gegen uns irgendwelche Maßnahmen verhängen“, sagte Lukaschenko.

Anhaltender Widerstand

Die Opposition will ihren Widerstand trotz allem nicht aufgeben. „Demonstrationen auf der Straße sind nur ein Teil der Protestbewegung“, so die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zur Nachrichtenagentur dpa. Größere Aktionen schloss sie in nächster Zeit aber aus. „Es hat schon genug Opfer gegeben, zu viele zerstörte Leben.“ Tichanowskaja lebt aus Angst vor Strafverfolgung in Litauen im Exil.

Bei der Präsidentschaftswahl 2020 hatte sie Lukaschenko herausgefordert und laut Demokratiebewegung gewonnen. Auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte sie Protokolle mit Auszählungsergebnissen, die einen klaren Vorsprung ihrerseits aufweisen. Eva Sager