Lützerath: Greta Thunberg bei neuen Kohle-Protesten

Ein Thunberg-Sprecher erklärte auf Anfrage, dass die Klimaaktivistin noch in der Region sei und „an verschiedenen Aktivitäten“ teilnehmen werde.

Thunberg war in den vergangenen Tagen immer wieder in und um Lützerath aufgetaucht. Unter anderem nahm sie an einer Kundgebung am Samstag teil. Lützerath wurde in den vergangenen Tagen von der Polizei geräumt und soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden.