Klimaaktivistin Greta Thunberg wird heute 20 - und was macht sie jetzt?

"Das passiert, wenn man seine Pizzaschachteln nicht recycelt", Greta Thunberg beendete das Jahr 2022 mit legend├Ąren Tweets an Andrew Tate und sorgte wieder f├╝r Schlagzeilen.

Heute wird die weltbekannte Klimaschutzaktivistin 20 Jahre alt. Im Interview mit dem britischen Kabarettisten Russell Howard sagt sie jedoch, dass sie sich manchmal wie zehn oder wie siebzig f├╝hle.



Angesichts ihrer Biografie ist das nicht ├╝berraschend: Mit 15 Jahren begann Greta die Klimastreiks, die sp├Ąter zu der "Fridays for Future" Bewegung f├╝hrten. W├Ąhrend ihres Gap Years ├╝berquerte sie den Atlantik mit einem Boot und setzte sich auf diversen Kongressen und Events f├╝r die Umwelt ein. 2019 wurde Thunberg von dem Magazin Time zur bislang j├╝ngsten "Person of the year" gew├Ąhlt.