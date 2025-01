KURIER-Reporterin im Feuer von Los Angeles: "Normale Menschen sehen keine Zukunft mehr"

Ich habe über 30 Jahre in Los Angeles gelebt, seit vier Jahren komme ich immer nur noch aus geschäftlichen Gründen hierher. Diese Woche gab es so einen Grund.

Es gab keine Vorwarnung für das Inferno, in das ich flog. Strahlender Sonnenschein begrüßte mich am Sonntag, der Montag und Dienstag waren, wie auch der Rest der Woche, mit Meetings verplant. Auf der Rückfahrt zum Haus von Freunden, bei denen ich wohne, wenn ich in L.A. bin, kam die Nachricht von Bränden im Villenviertel der Pacific Palisades .

Am Dienstag um 14 Uhr hätte ich mich mit Billy Bob Thornton treffen sollen. Um 13:30 schickte er ein SMS, in dem er schrieb, dass er mit seiner Familie in den Norden fahren müsse, da sie sonst vermutlich nicht mehr hinauskommen würden. Sein Haus ist - es war - in den Pacific Palisades.

Als ich aus dem Auto stieg, riss mich der Wind fast um Den Nachmittag verbrachte ich am Telefon mit all den vielen Freunden, die in verschiedenen Ecken dieser Stadt leben. Besonders jene, die in Malibu wohnen und in den letzten 30 Jahren unzählige Feuer überlebt, oft ihre Häuser danach wieder aufbauen mussten, ahnten die Gefahr und evakuierten, bevor sie von Polizei und Feuerwehr dazu gezwungen wurden. Im Laufe des Nachmittags wurden die Windböen immer stärker. Sie rissen Stromleitungen um, die das Feuer im trockenen Gestrüpp entzündeten. Die brennenden Glutstücke flogen und sprangen dann in andere Bereiche, oft über breite Straßen und sogar Autobahnen.

© Heidi Schlitt via REUTERS Blick auf die brennenden Hollywood Hills.

Selbst noch gute 30 Kilometer entfernt, in Encino, der Gegend am Fuße der Hollywood Hills, beschloss ich, mein Abendessen mit einem Freund und Kollegen aus Frankreich nicht abzusagen. Auf dem Weg zum Restaurant fiel an einer Kreuzung der Strom aus. Als ich aus dem Auto stieg, riss mich der Wind fast um. Eineinhalb Stunden später bekam mein Freund einen Anruf: als Nachrichtenreporter für Canal+ musste er einen Live-Einstieg machen, denn inzwischen war auch 10 Kilometer in die andere Richtung ein Feuer ausgebrochen, das nun als Eaton Fire auf der ganzen Welt bekannt ist. Mein Kollege verbrachte jene Nacht und auch die nächste keine 15 Meter vor den Flammen. Promis verloren ihre Häuser, ja - aber noch viel mehr einfache Bürger Am Mittwoch gab es immer mehr Evakuierungen von Santa Monica bis Burbank. Um 18.00 Uhr brach dann das Hollywood-Feuer aus, Häuser im Laurel Canyon, die auf Stelzen gebaut sind, explodierten in den Nachthimmel, das berühmte Hollywood-Schild war in Gefahr, blieb jedoch vorerst intakt. Die Medien hier, und vermutlich weltweit, ergehen sich in langen Berichten über all die Reichen und Berühmten, die in den letzten 48 Stunden ihre Wohnsitze verloren haben. Das macht Schlagzeilen.

Wenn Billy Crystal, James Woods, Mandy Moore, Anthony Hopkins und Co. heimatlos werden, ist das natürlich traurig, aber die mangelnde Perspektive lässt viele von uns erstaunt zurück: Multimillionäre können sich einen Wiederaufbau leisten, haben ohnehin mehrere Wohnsitze. Ganz normale Menschen sehen dagegen keine Zukunft für sich und ihre Familien. Insbesondere, weil mehrere Versicherungsfirmen sich bereits weigern, zu zahlen - und viele Polizzen gestern via SMS kündigten. Ja, auch das ist Amerika. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Bürger zum Obdachlosen innerhalb eines Augenblicks. Orte, an denen ich mein halbes Leben verbracht hatte, wurden in 12 Stunden zerstört Die wahre Tragödie liegt wie immer im persönlichen Verlust. Ich habe in meiner langen Zeit in L.A. in Studio City, Pacific Palisades, Santa Monica und Venice Beach gelebt. All diese Orte sind für meine Lieben und mich mit Erinnerungen verbunden. Vor allem die Jahre 1992-2001 in den Pacific Palisades. 1992 wurden wir von dort evakuiert, als ein Brand im benachbarten Malibu zur Bedrohung wurde. Zum Glück passierte nichts.

© APA/AFP/CECILIA SANCHEZ Ein ausgebranntes Haus im Stadtteil Malibu.