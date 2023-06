London darf Asylbewerber nicht nach Ruanda abschieben

28.000 Menschen kamen 2021 illegal ├╝ber den ├ärmelkanal nach Gro├čbritannien ÔÇô per Boot oder versteckt in Lkw. Im vergangenen Jahr waren es rund 45.000 Migranten - so viele wie nie zuvor. Heuer sind bisher mehr als 11.000 Menschen illegal in das Vereinigte K├Ânigreich eingereist.

Migranten, die auf diesem Weg eingereist sind, sollten nach Ruanda geschickt werden k├Ânnen, wo sie um Asyl ansuchen k├Ânnen.

Umgerechnet 144 Millionen Euro ├╝berweist Gro├čbritannien an Ruanda, damit es die Menschen aufnimmt und ihnen die Chance auf Asyl bietet.

Eine R├╝ckkehr nach Gro├čbritannien soll es nicht geben, selbst wenn ein Migrant von Ruanda als Fl├╝chtling anerkannt wird. Der Deal sollte vorerst f├╝r f├╝nf Jahre gelten.