Lockerungen in England und Hitzewelle treiben die Massen ins Freie

Sally Everton von der Tourismusbehörde in Devon bemerkte den Ansturm auf die Strände der Region sofort: „Ich sah nur Autos mit Surfbrettern auf dem Dach.“ In Brighton tanzten laut BBC „Tausende Nachtschwärmer am Strand bis in die Nacht“, auch angezogen von einer spontanen Feuershow. In Birmingham sagte ein Parkbesucher dem Sender, die Stimmung dort „wirkte wie ein Festival“.

In Nottingham zeigten Fotos und Videos dicht aneinander gedrängte Jugendliche in einem Park und auch Raufereien. Die Polizei hat jetzt in der Stadt ein Alkoholverbot für Parks verhängt; der Chef des Stadtrats drohte, Parks zu sperren, wenn sich die Szenen wiederholen sollten.