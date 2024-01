Zwischen Stärke, Schwäche und einem veralteten Männerbild

Genau diese Diskussion versuchen Politiker so gut es geht zu vermeiden. In einer brutalen Medienlandschaft heißt es, Stärke zu zeigen um ja keine Zweifel an der Amtstauglichkeit aufkommen zu lassen. Der Politiker muss immer funktionieren, souverän und mutig sowie abgebrüht sein und auch Dominanz zeigen. Diese Eigenschaften stammen auch aus einem jahrzehntealten Männerbild, das aber nicht mehr zeitgemäß ist.

Es gibt unzählige Beispiele, die zeigen, dass sich Politiker mit diesem Verhalten selbst schaden. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl überstand 1989 mit Unterleibsschmerzen einen kompletten Parteitag aus der Angst, er würde von der Spitze geputscht werden. US-Präsident John F. Kennedy musste aufgrund von Rückenschmerzen jahrelang ein Korsett tragen, hatte eine Nierenkrankheit und nahm Pillen gegen Erschöpfungsdepression. Die Tabletten wiederum hatten starke Nebenwirkungen.

Auch in Österreich gibt es genügend Beispiele, die veranschaulichen, dass die Wirkung nach außen Politikern oft wichtiger ist als die persönliche Gesundheit. Bei Bruno Kreisky war es ein offenes Geheimnis, dass er ein Dialyse-Patient war, in der Öffentlichkeit darüber reden wollte er trotzdem nicht. Thomas Klestil hat seine Amtsgeschäfte nach einer Lungenembolie im Jahr 1996 weitergeführt, obwohl er sich eigentlich schonen musste. Drei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit hat er zwei Herzinfarkte erlitten, an denen er dann starb.

