US-Präsident Donald Trump wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen. Außerdem werde er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Station machen und eine "Menge" Staatenlenker treffen, so der Republikaner am Freitag (Ortszeit) zu Reportern im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Thematisch werde es um die Zukunft des Gazastreifens gehen. Auch Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni hat angekündigt, nach Kairo zu reisen.

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass die Waffenruhe im Gazastreifen zu einem umfassenderen Frieden im Nahen Osten führen werde. "Sie wird halten. Ich denke, sie wird halten." Es gebe noch ein paar kleine Krisenherde, diese seien aber "sehr klein". "Diese Brände werden sehr schnell gelöscht werden", fuhr Trump fort.

Die Waffenruhe gilt seit Freitagmittag. Innerhalb 72 Stunden ab diesem Zeitpunkt soll die Hamas die 20 lebenden und 28 toten Geiseln an Israel übergeben.

"Geiseln kommen am Montag frei"

Am Freitag hatte Trump gesagt, dass die Geiseln am Montag oder Dienstag freikommen sollen und dass er wahrscheinlich dort sein werde. Nun konkretisierte der Präsident, dass die Geiseln am Montag freikommen sollen. Weitere Schritte zu einem Frieden, etwa die Entwaffnung und Selbstauflösung der Hamas und auch die zukünftige Verwaltung des Gazastreifen sind noch offen und müssen noch verhandelt werden.