Live-Stream: Juncker gibt seine Abschieds-PK

"Es ist kein Geheimnis, dass Europa die große Liebe meines Lebens ist und immer bleiben wird", hat Juncker am Freitag in einer Kolumne für das Portal Politico geschrieben. Emotionale Abschiedsworte, die auch für die heutige Pressekonferenz erwartet werden. Nach fünf Jahren scheidet der 64-jährige Luxemburger aus dem Amt. Immerhin: Seine vollmundigen Küsse bleiben Brüssel wohl erhalten: Juncker bekommt von der EU ein Büro und weitere Ressourchen "in limitiertem Umfang" zur Verfügung gestellt.

Um 12.30 Uhr wird er im Rahmen einer PK ein letztes Mal als EU-Kommissionspräsident vor die Presse treten.

Juncker-PK im Live-Stream: