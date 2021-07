Litauen: Wähler machten Kleinpartei zum Sieger

Algirdas Butkevicius

Butkevicius

Die Sozialdemokraten von Regierungschefwurden erwartungsgemäß abgestraft und gewannen nur 17 Sitze.verlor sein Mandat.

LGPU-Spitzenkandidat Skvernelis kündigte einen Neustart in der Politik an. "Wir werden für eine transparente und vernünftige Politik sorgen", sagte er in der Wahlnacht. "Wir werden eine rationale Koalitionsregierung bilden, und wir werden Persönlichkeiten aufstellen, die den Wandel wollen." Die LGPU sieht sich selbst als Partei der Mitte.