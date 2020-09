Libyens international anerkannter Regierungschef will zurücktreten

Der Chef der international anerkannten Regierung Libyens, Fayez al-Sarraj, will zurücktreten. Er teilte seine Absicht in einer am Mittwoch im Staatsfernsehen übertragenen Rede mit. "Ich erkläre meinen ernsthaften Wunsch, meine Pflichten bis spätestens Ende Oktober auf eine neue exekutive Autorität zu übertragen."

Sarraj ist Ministerpräsident der sogenannten Einheitsregierung, die ihren Sitz in Tripolis hat. Der Osten und große Teile des Südens von Libyen werden dagegen von einer rivalisierenden Regierung kontrolliert.

In der Hauptstadt Tripolis und anderen Städten war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Protesten gegen Korruption und die sich verschlechternden Lebensumstände gekommen. Hunderte von Demonstranten hatten politische Reformen in dem nordafrikanischen Land gefordert.