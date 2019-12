Libyen: Warum Migranten zahlen, um in Gefangenenlager zu kommen

Unter keinen Umständen würde sich ein Mensch normalerweise freiwillig in eines der 19 berüchtigten Gefangenenlager in Libyen begeben. „Von schlimm zu schrecklich“, hätten sich die katastrophalen Zustände dort zuletzt verschlechtert, berichtete Vincent Cochetel am Mittwoch in Brüssel. Der UNHCR-Beauftragte für die Situation der Flüchtlinge auf der zentralen Mittelmeerroute kennt die Lager alle, in den Libyens Regierung und Armee Migranten einsperren.

Horrende Bedingungen herrschen dort, teilweise liegen die Flüchtlinge übereinander, manchmal gibt es nichts zu essen. Vergewaltigungen von Frauen und Männern zählen ebenso zum Alltag wie Prügel und Misshandlungen.