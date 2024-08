Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Libyen: "Fast jeder hat hier ein Familienmitglied verloren"

Von Florian Mühleder

Mohamed Elasibai hat als humanitärer Helfer schon einiges gesehen und erlebt. Was er nach den Ereignissen am 11. September 2023 in Darna sah, beschreibt er allerdings als die schlimmsten Erlebnisse seines Lebens. "Es ist sehr schwierig, heutzutage eine vollständige 'normale' Familie zu finden, also Mutter, Vater und Kinder“, sagt Elasibai. "Viele haben zumindest ein Familienmitglied in der Katastrophe verloren. Einige Kinder haben beide Elternteile in den Überschwemmungen verloren."

Elasibai, Länderdirektor Libyens für CARE, den Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, half bei der Flutkatastrophe und berichtet über die heutige Lage in Darna.