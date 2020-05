Libyen als Bewährungsprobe für GASP

Der Fall Libyen zeigt, wie die Gemeinsame Europäische Außenpolitik unter Catherine Ashton funktioniert: Zwei große Mitglieder - Frankreich und Großbritannien - agieren auf der Bühne, die Diplomaten des Europäischen Auswärtigen Dienstes hinter den Kulissen. "Wir wollen einen harmonischen Paarlauf", sagt ein Diplomat in Brüssel.



Auch wenn nicht offen darüber geredet wird, ein Schock war und ist das außenpolitische Verhalten der Regierung in Berlin. Als sich Deutschland bei der Libyen-Abstimmung im UN-Sicherheitsrat der Stimme enthielt, gab es in der EU-Zentrale nicht wenige, die "das Ende der Gemeinsamen Außenpolitik" kommen sahen.



So weit ist es nicht, eines wird aber immer deutlicher: Paris und London nehmen Verteidigungsaufgaben im Rahmen der NATO oder auch im Alleingang wahr. Von Seiten der Obama-Administration wird europäische Eigeninitiative schon länger gefordert, nämlich für die Sicherheit in Europa und in den Nachbarregionen zu garantieren. Der Grund dafür sind Sparzwänge in Washington sowie eine Machtverschiebung der US-Interessen Richtung Pazifik.