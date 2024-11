Neue österreichische Blauhelme auf dem Weg in den Libanon

Insgesamt sind es 10.000 Menschen , die ihren Dienst an der "Blue Line" verrichten, der Waffenstillstandslinie und inoffiziellen Grenze zwischen Israel und Libanon. Seit 1978 sollen sie dort schaffen, woran libanesische wie israelische Armee immer wieder scheiterten: Die Entwaffnung aller Milizen südlich des Litani-Flusses längs der israelischen Grenze – mit Waffen, die möglichst nicht zum Einsatz kommen sollen; und einem Mandat, in das ein Scheitern eingepreist ist: Die UN-Soldaten können nämlich nicht mehr leisten, als die Schusswechsel zwischen Israel und der Hisbollah zu beobachten und zu protokollieren – zu mehr reicht das Mandat nicht.

Die UN-Mission UNIFIL besteht seit dem Jahr 1978. Seit 2011 beteiligt sich auch Österreich mit einem Logistikkontingent an der Mission im Libanon. Dort sind die rund 170 Soldatinnen und Soldaten für die Planung und Durchführung von Transporten zuständig. Insgesamt sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 40 Nationen an der Mission beteiligt. In den 46 Jahren seit Bestehen der UNIFIL starben 326 Soldaten.

In diesen Tagen sitzen die Blauhelme ohnehin meist in ihren Bunkern. Als die französische UNIFIL-Einheit auch Drohnen zur Beobachtung einsetzen wollte, beschwerte sich Hisbollah und warnte vor Konsequenzen. So blieben die Drohnen unausgepackt im Depot. Da wird das Beobachten schwierig. Unter Beschuss geht das gerade noch mit den sechs Radaranlagen.

Die Beobachtungsergebnisse gehen dann an das UNO-Hauptquartier in New York und an die libanesische Armee, mit der UNIFIL eng zusammenarbeitet. So fordert es das Mandat. Aus beiden Stellen, so der Verdacht in Israel, sickern Informationen an die Hisbollah durch.

Mehrfach warfen UN-Sprecher Israel vor, UNIFIL-Stellungen "gezielt anzugreifen". Was Israels Premier Netanjahu als "vollkommen falsch" zurückwies. Allerdings hat die Hisbollah Stellungen und Bunker gezielt zwischen die Zivilbevölkerung gebaut. David Azoulay, der Bürgermeister von Metulla, Israels nördlichster Grenzort, verweist auf das in den letzten Jahren neu errichtete libanesische Dorf Kileh, nur wenige Hundert Meter von Metulla entfernt. "Jedes harmlose Einfamilienhaus war eine getarnte Hisbollah-Stellung." Israels Bodenoffensive hinterlässt dort nur noch Ruinen.