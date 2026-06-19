Nach Schusswechsel: Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll Freitagnachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten sein, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter wörtlich. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. "Wir gehen davon aus, dass nach dem Schusswechsel am heutigen Tag nun eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft ist", sagte der Regierungsvertreter weiter. Der Iran besteht darauf, dass die Waffenruhe mit den USA auch für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gilt. Dies ist Teil der Rahmenvereinbarung zwischen den Regierungen in Washington und Teheran.

Heftige gegenseitige Attacken Zuvor hatten heftige gegenseitige Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges kurz nach dessen Unterzeichnung gefährdet. Das Gesundheitsministerium des Libanon meldete am Freitag mindestens 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Süden und Osten des Landes. Israel meldete den Tod von vier Soldaten durch Hisbollah-Beschuss. Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte, mit diesen Angriffen würden alle Bemühungen zur Beendigung des Krieges untergraben. Bei den israelischen Angriffen im Süden und Osten des Landes wurden nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 21 Menschen getötet und 39 weitere verletzt. Im Süden richteten sich die Angriffe demnach auf Orte nahe der Stadt Nabatieh, im Osten gegen Ziele im Bekaa-Tal. Die israelische Armee hatte zunächst Freitagfrüh Angriffe auf "Hisbollah-Terroristen und -Infrastruktur in mehreren Gebieten im Südlibanon" gemeldet. Später meldete die Armee den Tod von vier Soldaten bei Hisbollah-Angriffen im Süden des Libanon. Die mit dem Iran verbündete Miliz hatte mitgeteilt, israelische Streitkräfte nahe der Stadt Nabatieh mit "Raketen und Mörsergranaten" beschossen zu haben.