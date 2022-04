Letzte Wahlkampfmeter: Le Pen isst Mandarinen und Macron reist in den Süden

Le Pen wehrt sich gegen diese Einstufung. "Rechtsextrem ist eine Beleidigung", sagte sie dem Sender CNews. Wenn Macron sie so nenne, "dann nennt er Millionen von Franzosen rechtsextrem", sagte sie. Am Vorabend hatte sie mit heiserer Stimme bei einer Veranstaltung in Arras ihre Anhänger zum Wählen aufgerufen. "Volk Frankreichs, es ist Zeit, aufzustehen!", rief sie.

Beide planen Party in Paris

Im Fall eines Wahlsiegs plant das Team um Macron eine Veranstaltung auf dem Champ de Mars - sofern das Wetter es zulässt. Derzeit ist für Sonntagabend in Paris Regen angesagt.

Le Pens Team hingegen plant eine Parade der 16 Wahlkampfbusse durch Paris. Beide Kandidaten wählen am Vormittag in ihren Heimatorten, Macron in Le Touquet und Le Pen in Hénin-Beaumont.

Morgen Samstag sind keine Wahlkampfveranstaltungen mehr zugelassen. Die Wahllokale sind am Sonntag zwischen acht und 19 Uhr, in Großstädten auch bis 20 Uhr geöffnet. Erste Hochrechnungen gibt es um 20 Uhr.