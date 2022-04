Le Pen gegen Macron: Das TV-Duell um die Macht

Anders als 2017 absolvierte die 53-Jährige nicht bis zuletzt Wahlkampfauftritte, sondern zog sich zur Vorbereitung dieses wichtigen Termins zurück. In einigen Medien hieß es sogar, sie habe das Debattieren mit einem jungen Mann geübt, der optisch dem Präsidenten ähnlich schaue.

Steilvorlage

Le Pens Haupt-Schwachstellen schienen klar: Ihre Forderungen, die französischen EU-Beiträge unilateral um fünf Milliarden Euro zu senken und nationales über EU-Recht zu stellen, würden sie sofort in Konflikt mit der Europäischen Union bringen. Ausgerechnet in Zeiten, in denen Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, will sie aus den Militärstrukturen der NATO austreten und bewirbt zugleich deren "strategische Annäherung" an Moskau, "sobald der Krieg beendet ist". Sanktionen lehnte sie ab, um die französische Wirtschaft zu schützen.