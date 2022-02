Leben in der besetzten Ostukraine: Ausreisen lassen sie keinen mehr

Seit 2014, als der Krieg die Ostukraine das erste Mal heimsuchte, sind darum mehr als 1,6 Millionen allein in die Ukraine geflohen, viele weitere nach Europa. Gegangen sind vor allem jene, die arbeitsfähig sind. Lysenko spricht darum von einer „Republik der Pensionisten und Kinder“, in der es massiv an qualifiziertem Personal jungen und mittleren Alters fehlt.

3,6 Millionen Menschen leben allerdings noch dort. Dass sie eine Angliederung an Russland schon vor 2014 wollten, glaubt sie nicht. „Das Thema gab es ja bis dahin praktisch nicht“, sagt Lysenko. Im Gegenteil, im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Donezk – damals übrigens die zweitreichste Stadt der Ukraine – seien die Europaflaggen geschwenkt worden.

Was die Menschen wollen, sei ein „normales Leben“ in einem international anerkannten Staat, denn ihr jetziges sei voller Hürden. Unter der Wirkung der russischen Propaganda wird von vielen in den „Volksrepubliken“ Russland als Befreier vom "ukrainischen Terror" wahrgenommen.

Weil die Separatistengebiete vom internationalen Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten sind, kann man kein Geld von ukrainischen oder russischen Konten beheben. Das erledigt dann die Schattenwirtschaft – und verlangt dafür freilich Gebühren .