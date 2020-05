Lateinamerika: Mit Corona in die Armutsfalle

Beides hat er in der Corona-Krise bisher ausführlich getan – die Pandemie aber hat er damit nicht unter Kontrolle bekommen. Das Virus hält sich nicht an López Obradors Verkündigung, dass man die Krise überwunden habe und breitet sich weiter aus, während die Behörden verdächtig niedrige Zahlen präsentieren, die niemand mehr glauben mag. Dazu kommt die miserable Versorgungslage, die für Wut in der Bevölkerung sorgt – und für tödliche Missgeschicke. Mehr als Hundert Menschen sind an gepanschtem Schnaps gestorben, weil es in den Geschäften keinen mehr gab.

Argentinien: Mit Corona in den Staatsbankrott

Wie schon so oft in seiner jüngeren Geschichte steht das einst so wohlhabende Land in der Corona-Krise vor einer Staatspleite. Die Verhandlungen mit den internationalen Gläubigern über eine Stundung der Schulden laufen und Präsident Alberto Fernández – ein politischer Zögling der immer noch mächtigen Ex-Präsidentin Cristina Kirchner - pokert hoch. Den Menschen in den Armenvierteln allerdings hilft das wenig. Während das Virus in weiten Teilen des Landes durch strenge Maßnahmen einigermaßen unter Kontrolle ist, breitet es sich dort weiter rasant aus.

Peru: Polizeigewalt stoppte die Ausbreitung nicht

Der politisch ohnehin geschwächte linke Präsident Martin Vizcarra hat von Beginn der Krise an rigorose Maßnahmen verhängt und diese auch mit massivem Einsatz von Polizei und Militär durchgesetzt. Zehntausende Menschen wurden wegen Verstoß gegen Quarantänemaßnahmen verhaftet. Doch in den Armenvierteln des Lands greifen die Maßnahmen trotz der Härte der Polizei nicht . Die Menschen leben zu dicht aneinander und sind auf die Einnahmen aus Taglöhner–Jobs angewiesen. Sie können nicht zu Hause bleiben. Entsprechend rasant breitet sich die Epidemie aus.