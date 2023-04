„Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen“: Biden sagt Trump den Kampf an

Wäre Joe Biden davon überzeugt, dass seine Vizepräsidenten Kamala Harris (58) genug Statur hat, um Donald Trump zu verhindern, sagten Vertraute des US-Präsidenten in den vergangenen Tagen, er würde wohl in Pension gehen. So aber sieht sich der Polit-Veteran (80) mit über einem halben Jahrhundert in Spitzenpositionen auf dem Buckel als alternativlose Schutzmacht gegen eine mögliche Rückkehr des 76-jährigen Tabubrechers.

Der älteste US-Präsident aller Zeiten strebt offiziell eine Nachspielzeit im Weißen Haus an. Ab heute ist er Präsident, Wahlkämpfer und Spenden-Eintreiber in Personalunion.

Alt, aber hellwach

Wie Biden den Startschuss zur Wiederwahl setzen ließ, ist mehr als eine Petitesse. Um 6 Uhr in der Früh, als das Land noch schlief, ging seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit am Dienstag digital. Botschaft: Ich bin zwar alt – aber schon hellwach.