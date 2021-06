Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Stimmungstest für Deutschland

Erste Reaktionen

"Ich habe alles getan, was notwendig ist und was vor allen Dingen machbar ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir eine Stabilität und demokratische Mitte brauchen", sagte Haseloff nach seiner Stimmabgabe in Wittenberg. Die Demokratie müsse in der Mitte immer so stark sein, "dass kein anderer eine Chance hat, egal von welchem demokratischem Rand".

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken warnte vor einem Rechtsruck. Wer in Sachsen-Anhalt CDU wähle, "weiß nicht, mit welcher Regierung das Land aufwacht", twitterte sie. Die Fliehkräfte in der CDU seien zu stark.