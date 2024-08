Landesweiter Ausnahmezustand in Israel: Hisbollah startet Gegenangriff

Israelische Kampfflugzeuge griffen in mehreren Gegenden des Libanons an. Sie hätten dabei unter anderem Strom- und Wasseranlagen getroffen, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur NNA und Sicherheitskreise. Sie flogen unter anderem nahe der Küstenstadt Tyros im Süden und griffen in mehreren Dörfern im Süden des Landes an. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.