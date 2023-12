Lage droht zu eskalieren: Iran droht mit Blockade des Mittelmeers

Die iranischen Revolutionsgarden drohen nach einem Bericht der iranischen Nachrichten-Agentur Tasnim mit der Blockade des Mittelmeers. Die USA und ihre Verb├╝ndeten sollten sich auf die Schlie├čung des Mittelmeeres, der Stra├če von Gibraltar und anderer Wasserwege einstellen, falls die "Verbrechen" im Gazastreifen fortgesetzt w├╝rden, zitiert Tasnim Brigadegeneral Mohammad Resa Naqdi.

Der Iran hat keinen direkten Zugang zum Mittelmeer. Er ist unter anderem mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, der Hisbollah-Miliz im Libanon und den Houthi-Rebellen im Jemen verb├╝ndet. Naqdi sprach laut Tasnim von "der Geburt neuer Widerstandskr├Ąfte und der Schlie├čung anderer Wasserwege".

Iran unterst├╝tzt Houthi-Rebellen

Im Arabischen Meer ist unterdessen neuerlich ein Frachter von einer Drohne getroffen worden. Die Besatzung des unter liberianischer Flagge fahrenden Chemikalien-Tankers habe den daraufhin entstandenen Brand l├Âschen k├Ânnen, erkl├Ąrte die britische Firma f├╝r Schifffahrtssicherheit Ambrey am Samstag. Der Iran ist nach US-Geheimdienstinformationen tief in die Planung der Angriffe von Houthi-Rebellen auf Schiffe in der Region verwickelt.

In den Frachter, der sich rund 200 Kilometer s├╝dwestlich von indischen Hafen Veraval befunden und einen nicht n├Ąher erl├Ąuterten israelischen Bezug habe, sei Wasser eingedrungen, hie├č es weiter. Die indische Marine habe sich eingeschaltet.

Die Drohnen und Raketen, die bei den Attacken eingesetzt wurden, seien vom Iran bereitgestellt worden, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, dem Sender CNN am Freitag (Ortszeit). Sie bezog sich dabei auf k├╝rzlich freigegebene Informationen der Geheimdienste. Dar├╝ber hinaus habe der Iran auch ├ťberwachungssysteme zur Verf├╝gung gestellt, "die entscheidend f├╝r die Angriffe der Houthi waren".

Zwar habe der Iran operative Entscheidungen den Huthi ├╝berlassen, sagte Watson weiter. Ohne die Unterst├╝tzung der Islamischen Republik seien die Rebellen im Jemen jedoch nur schwer in der Lage, die Routen der Handelsschiffe im Roten Meer und dem Golf von Aden effektiv zu verfolgen und Angriffe zu ver├╝ben. Im vergangenen Monat haben die mit dem Iran verb├╝ndeten Huthi-Rebellen nach Angaben von CNN mehr als 100 Angriffe auf etwa ein Dutzend Handelsschiffe ver├╝bt.

Zum besseren Schutz der wichtigen Schifffahrtsroute durch das Rote Meer, die zum Suezkanal f├╝hrt, haben die USA Anfang der Woche eine Milit├Ąrallianz ins Leben gerufen. Mehr als 20 L├Ąnder erkl├Ąrten sich nach US-Angaben bisher bereit, bei der "Operation Prosperity Guardian" (etwa: H├╝ter des Wohlstands) mitzumachen. Ziel der Houthi ist es, mit ihren Angriffen ein Ende des israelischen Milit├Ąreinsatzes im Gazastreifen zu erzwingen.