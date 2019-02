Kurz bei Trump im Weißen Haus: Das Treffen in Bildern

Das kurze Treffen von Donald Trump und Sebastian Kurz ist zu Ende. Was bleibt, sind neben Botschaften des Weißen Hauses an die Europäische Union (repräsentiert durch den Kanzler) und vice versa, vor allem auch zahlreiche Bilder. Auch das Bundeskanzleramt bemühte sich mithilfe seines Hausfotografen, das Treffen in ein optimales Licht zu rücken.

Die New York Times ortete sogar eine "Seelenverwandtschaft" zwischen dem 72-jährigen US-Präsidenten und dem jungen Kanzler: Die Koalition mit der "extrem rechten" FPÖ alarmiere einerseits die Linken in Europa, habe Kurz aber "äußerst attraktiv für Herrn Trump und seine Berater" gemacht.

Der von der New York Times unter anderem befragte Ex-ORF-Korrespondent und scheidende SPÖ-EU-Parlamentarier Eugen Freund meinte hingegen, dass Kurz sich von Trump doch sehr unterscheide. Kurz habe etwa eine sorgfältige Wortwahl, er würde eher „ Bill Clinton als Trump ähneln“.

„Seelenverwandtschaft“ oder doch große Unterschiede? Sehen Sie selbst.