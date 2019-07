Kurz bei Netanjahu: Viele Gemeinsamkeiten, wenige Gegensätze

Ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden, das auf keiner Kanzler-Reise fehlen darf, gibt dem Privatbesuch auch so etwas wie eine offizielle Note – alles im als „Drisco“ neu zum Leben erwachten Hotel Auerbach in Jaffa. In dem stiegen bereits Kaiser, Könige und der Wiener Vater des Zionismus, Theodor Herzl, ab.

„Eine Reise ohne Amtspflichten eben“, meint Kurz, und das Treffen mit den Überlebenden war tatsächlich keine Pflichtübung. Kurz kennt einige der Teilnehmer bereits nach einem Treffen in Wien, damals noch auf Einladung des Bundeskanzlers. Der 96-jährige Zvi Nigal (mit dem Auto angereist) ist zum ersten Mal dabei und überrascht. „Sie sind ja jünger als meine Kinder“, ruft er, als ihm klar wird, wem er die Hand schütteln soll. Kurz interessieren die Geschichte(n) seiner Gäste aus „ Innschbruck“ oder Floridsdorf. Er hört aufmerksam zu, stellt Zwischenfragen. Von der Schule in der Sperlgasse ist die Rede, in der Zvi Nigal vor Schülern erzählte, wie er in ihrem Alter von der Schule und aus der Heimat vertrieben worden war.