Kiew erobert immer mehr russisches Gebiet: Wo bleibt Putins Antwort?

Plündernde Russen

Ist das Taktik? Oder schlicht Überforderung wie damals, als Corona Russland im Griff hatte und Putin sich in seinem Bunker in der Moskauer Vorstadt verschanzte?

Selbst Experten sind sich da nicht einig. Putin hat schon immer gern delegiert, um sich in haarigen Situationen aus der Verantwortung zu ziehen. Das war beim Terroranschlag auf das Einkaufszentrum Crocus City im März so, und schon im Jahr 2000 blieb er lieber auf Urlaub in Sotschi als sich um den Untergang eines Atom-U-Boots in der Barentssee zu kümmern – „Kursk“ hatte es geheißen, heute eine schicksalhafte Namensgebung.

Dass die Ukrainer aber so lange weitgehend ungehindert vorstoßen können, verwundert Beobachter dennoch. Vier Tage hat es gedauert, bis überhaupt eine Reaktion kam, das sei selbst für den sehr starren russischen Militärapparat „bemerkenswert langsam“, sagt Maxim Trudolyubov vom US-Think Tank Wilson Center. Dazu kommt, dass auch andere Nachrichten aus Kursk für Putins Apparat nicht ruhmreich sind: Im Netz kursieren Videos von russischen Soldaten, die Geschäfte ihrer eigenen Landsleute plündern, Handys und technische Geräte stehlen. Dazu werden NGOs, die junge Männer vor der Einberufung schützen, werden gestürmt: Die Ukrainer haben in Kursk viele junge Wehrpflichtige in Gefangenschaft genommen – trotz der Zusicherung Putins, die jungen Rekruten nicht im Kriegsgebiet einzusetzen.