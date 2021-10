Kubas Regierung verbietet Proteste der Opposition

Nun hat die Opposition erneut zu landesweiten Protesten am 15. Oktober aufgerufen – just an dem Tag, an dem Kuba seine Grenzen wieder für den internationalen Tourismus öffnen will. Die kubanische Regierung hat einen entsprechenden Antrag jedoch abgelehnt.

Regierung vermutet Machtspielchen der USA

Die Organisatoren würden von Washington unterstützt, um die Regierung zu stürzen, begründete Havanna die Entscheidung. Sie hätten "die klare Absicht, einen Wechsel im politischen System Kubas herbeizuführen". Die angekündigten Demonstrationen in mehreren Provinzen des Landes seien eine "Provokation", erklärte die kommunistische Regierung weiter.