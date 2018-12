Krisengeplagtes Rumänien übernimmt EU-Vorsitz

Auch der mehrjährige EU-Haushalt sollte vor der EU-Wahl beschlossen werden.

Im Mai findet ein Sondergipfel über die Zukunft der EU in Sibiu statt. Auch da werden von der rumänischen Präsidentschaft brauchbare Ergebnisse für eine zukunftsfite Union erwartet – und keine „Bla-bla“-Vorschläge.

Ein heikles Dossier reicht Österreich an Rumänien weiter: Das geplante EU-Verbot von unterschiedlicher Lebensmittelqualität in gleichen Verpackungen in Ost- und Westeuropa. Proteste der Konsumenten in osteuropäischen Ländern gegen Nahrungsmittelkonzerne haben gezeigt, dass in Fischstäbchen in der Slowakei weniger Fisch enthalten ist als in anderen Ländern. Auch Nutella ist im Osten nicht so cremig und schmeckt weniger nach Nougat. Eine „Nutella-Verordnung“ soll das Problem künftig lösen.