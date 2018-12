EU-Vorsitz: Kurz übergibt an das gespaltene Rumänien

Gewürzt wird all das durch einen bitteren Konflikt zwischen Regierung und Opposition, der sich in der Gesellschaft fortsetzt.

"Unfall der Demokratie"

Zuletzt hatte Staatspräsident Ioannis, der der sozial-liberalen Opposition nahesteht, die Regierung offen und hart kritisiert.

Rumänien, so sagte er, sei auf die Übernahme des Vorsitzes in der Europäischen Union in keiner Weise vorbereitet. Die PSD an der Regierung nannte er im selben Atemzug einen „Unfall der Demokratie“.