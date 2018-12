Ioan Holender: "Rumänien hat keinen Kanzler Kurz"

Warum ist das falsch?

Weil es nicht den Tatsachen entspricht. Iohannis ist in der Bevölkerung unbeliebt und wird nicht geachtet. Außerdem wird er in den Medien wegen der Unterstützung der nach dem Krieg verbotenen Deutschen Ethnischen Gruppe in Rumänien mit schweren antisemitischen Vorwürfen konfrontiert. Iohannis hat noch weitere Fehler begangen.

Welche Fehler?

Zum einen konnte er die finanziellen Mittel zum Erwerb von sieben Häusern in Sibiu nicht glaubhaft dokumentieren, was ihm den Vorwurf der Korruption einbrachte. Anlässlich des Besuchs der rumänischen Regierung in Israel, als sie sich für den Umzug der rumänischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem aussprach, hat Iohannis dies mit dem fatalen Satz kommentiert: Die Vertreter der Regierung seien nach Tel Aviv gefahren, um dort „irgendwelche Juden zu treffen“. Das hat zu Protesten Israels geführt. Jetzt hat Iohannis einen jüdischen Politiker, der von den Sozialdemokraten für ein Ministeramt vorgeschlagen wurde ( Ilan Laufer, Anm.), ohne Erklärung abgelehnt.