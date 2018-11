Rumänien: Das baldige EU-Vorsitzland am Pranger

Ein Präsident, der die Regierung als unfähig bezeichnet; eine Regierung, in der Minister wechseln wie in einem Taubenschlag; ein verurteilter und angeklagter Schattenpremier, der die eigentliche Ministerpräsidentin vor sich her treibt, um sich die Justiz zurecht zu zimmern. Nein, Rumänien macht keinen gerade geordneten Eindruck eineinhalb Monate vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Und am Dienstag flatterten weitere trübe Nachrichten aus Brüssel ein: Die Kommission stellte in ihrem jährlichen Bericht schwerwiegende Rückschritte bei der Rechtsstaatlichkeit in dem Land fest. Die Rede ist bereits von einem Rechtsstaats-Verfahren nach Artikel 7. Gegenstand der Kritik aus Brüssel sind vor allem Umbauarbeiten der Regierung in der Justiz sowie bei der Korruptionsbekämpfung aber auch die Pressefreiheit, die in Gefahr sei. Fazit: "Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit sind in Rumänien massiv bedroht."

Es ist davon auszugehen, dass der Bericht in den Regierungskreisen in Bukarest selbst nicht auf allzu große Resonanz fallen wird – wie auch schon ähnlich lautende Kritik seitens des Europarates. Der hatte die Einschüchterung von Richtern und Staatsanwälten durch Politiker bemängelt. Auch das stieß in Bukarest auf taube Ohren. Schließlich ist man da vor allem mit sich selbst beschäftigt. Als „heikle Zeit“ beschreibt der Politologe Alex Coita die rumänische Gegenwart.