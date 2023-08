Krim-Brücken bombardiert: Ein Angriff auf die Versorgungsader der Russen

Russische Logistik erschwert

Die ukrainischen Schläge gegen die Brücken erschweren die russische Logistik. Die russischen Besatzungstruppen seien nun gezwungen, ihren Verkehr wegen der Schäden an den Autobrücken von Tschonhar und Henitschesk über die längeren Wege im Westen der Krim umzuleiten, teilte etwa das US-Institut für Kriegsstudien ISW in Washington am Sonntag mit.

Die Schläge gegen die wichtigen Verkehrslinien schafften die Bedingungen für künftige entscheidende Einsätze der laufenden ukrainischen Gegenoffensive, hieß es.