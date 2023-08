Gegenoffensive: Russen haben sich verschanzt

In der Nacht auf Mittwoch hatte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben bereits mehr als zehn Shahed-Drohnen ĂŒber der Hauptstadt abgefangen. Die herabstĂŒrzenden TrĂŒmmer verursachten leichte SachschĂ€den, verletzt wurde niemand.

Donau-Hafen angegriffen

Ebenfalls am Mittwoch meldete Kiew einen Angriff auf den ukrainischen Donau-Hafen in Ismajil direkt an der Grenze zu RumÀnien. Dabei seien LagerhÀuser und VerwaltungsgebÀude beschÀdigt worden.

Ismajil ist der wichtigste Exporthafen fĂŒr ukrainisches Getreide, seitdem Russland im vergangenen Monat aus dem Getreideabkommen fĂŒr den Export durch das Schwarze Meer ausgestiegen ist.