Im Widerstand in der besetzten Ukraine: "Für die Russen sind wir Terroristen“

Haben Sie keine Angst?

Wenn sie uns erwischen, können sie nicht viel tun. Wenn sie mich etwa beschuldigen würden, Hauptkoordinator der Bewegung zu sein, wissen sie nicht, hätten sie keine Beweise: Meine Kreditkarte habe ich in den letzten zwei Jahren nicht benutzt. Wenn sie mich auf der Straße beim Sprayen gesehen hätten, würden sie mich wohl ein paar Tage inhaftieren und foltern. Was danach kommt, ist Glückssache und hängt davon ab, mit wem man es zu tun hat. Manche entlassen einen gegen Geld, andere nicht.

Wie kann man sich das Leben in den besetzten Gebieten vorstellen?

In Melitopol und allen anderen besetzten Städten ist alles voller pro-sowjetischer und pro-russischer Propaganda. Überall hängen Werbetafeln, Plakate, Poster, die die Leute dazu bringen sollen, russische Pässe oder russische Kredite anzunehmen. Auf die Straße kann man problemlos gehen, aber es gibt eine Menge Checkpoints und Patrouillen, geführt meist von Tschetschenen. In den Geschäften sind fast alle Produkte aus Russland oder dem Iran. In Russland etwa gibt es kein Coca-Cola, hier haben wir iranisches Coca-Cola. Dazu gibt es ein großes Problem mit Medikamenten. Ist man auf etwas allergisch ist oder braucht Insulin, muss man Monate warten und viel Geld bezahlen. Aber es gibt keine Jobs, um so viel Geld zu verdienen – auf den Märkten verkaufen die Menschen nur Produkte, die sie auf ihrem eigenen Land anbauen. Seit der Explosion des Kachowka-Damms gibt es auch ein Problem mit Trinkwasser. Die Russen haben ihr eigenes, abgefülltes Wasser. Wir Zivilisten müssen nach frischem Wasser suchen. Zudem braucht man für alles einen russischen Pass: Schüler und Studenten ohne Pass erhielten am Ende des Schuljahres kein Diplom. Selbst in Donezk und Luhansk reicht es nicht aus, den Pass der Volksrepubliken zu haben, man braucht auch einen russischen. Auch, um eine Busreise zu machen, braucht man einen. In den neun Jahren der Besatzung haben das viele Leute das boykottiert. Russland hat sich nicht darum gekümmert, was die Menschen brauchen, obwohl das Völkerrecht dies eigentlich vorschreibt.

Im Grunde hat Russland in den besetzten Gebieten das aufgebaut, was wir Russkij Mir (Russische Welt) nennen. Das heißt – Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, Entführungen, Folter, schlechte Lebensbedingungen, Korruption und ähnliches, alles unter dem Vorwand, die Russen in der Ukraine oder die russischsprachigen Ukrainer zu retten oder zu schützen. Für die Russen ist die Durchsetzung der Russkij Mir in den Nachbarländern Moldawien, Georgien, Ukraine, Belarus oder weit entfernt von Russland (Syrien, Afrika) die Befriedigung eines Rachegefühls nach dem Zusammenbruch der UdSSR – und eine weitere Gelegenheit, ihre Macht gegenüber dem Westen zu demonstrieren. Nach der Russkij-Mir-Ideologie, die offiziell von der russischen Regierung und leider auch von der Mehrheit der Russen unterstützt wird, muss Russland in den Grenzen der UdSSR wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund haben Friedensverhandlungen und Waffenstillstände nie geholfen. Russland betrachtet die Ukraine und andere postsowjetische Länder einfach nicht als unabhängige Staaten. Deshalb kämpfen wir so verzweifelt.

Wächst die Resignation?

Wie sich die Menschen hier fühlen, hängt von der Situation ab. Wenn es Explosionen gibt und wir sehen, dass die Russen in Panik geraten, ermutigt das die Leute, die Ukraine zu unterstützen. Viele Lehrer in den Schulen versuchen etwa, das russische Bildungssystem zu sabotieren, sie unterrichten einfach nicht nach dem russischen System. Außerdem geben viele Leute Informationen über die Besatzer an die Ukrainischen Streitkräfte weiter, viele Angriffe gehen darauf zurück. Auf der anderen Seite haben viele Ukrainer die besetzten Gebieten verlassen, Kollaborateure und prorussische Leute sind geblieben. Auf der Straße sieht man daher nicht allzu viele Leute.