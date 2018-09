USA vs. Iran: Kriegstrommeln und viele Fronten

„Die iranischen Führer säen Chaos, Tod und Zerstörung. Sie respektierten weder Grenzen noch ihre Nachbarn“, tönte US-Präsident Donald Trump auf der UN-Generalversammlung in New York in Richtung Teheran. Bundespräsident Alexander van der Bellen gewann darauf den Eindruck, dass Trump „einen Krieg gegen den Iran früher oder später ins Auge fasst“.

Tatsächlich finden sich im Nahen und Mittleren Osten immer mehr potenzielle Konfliktpunkte zwischen den USA und dem Iran – die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Sanktionen einmal beiseite gelassen.

In Bahrain wurden am Dienstag 169 Menschen angeklagt, die zusammen mit iranischen Geheimdiensten an der Gründung der „ Hisbollah in Bahrain“ arbeiten sollen. 111 befinden sich in Haft, einige sollen gar durch iranische Hilfe eine Ausbildung an Waffen und Sprengsätzen erhalten haben. Das sunnitisch regierte Land ist mehrheitlich schiitisch bevölkert. 2011 ließ das Königshaus mit saudischer Hilfe Proteste brutal niederschlagen.

In Bahrain ist unter anderem die Fünfte US-Flotte stationiert – eine der wichtigsten US-Marineeinheiten in der Region. Sollte es in dem Golfstaat zu einer Krise oder gar zu einem Bürgerkrieg kommen, wäre US-Militär stark gefährdet.