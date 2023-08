Die große Krim-Frage: Die Halbinsel, an der sich der Krieg entscheiden dürfte

Kiew hat erstmals Verhandlungen über die Halbinsel in den Raum gestellt. Der Zweck? Man will die USA beruhigen - und zeitgleich Putin in die Zange nehmen. Die Krim wird zur entscheidenden Frage im Ukraine-Krieg.